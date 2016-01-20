Ли Хо: «Если человек белый и лысый – это вообще не значит, что он скинхед»

Бывший игрок "Зенита" Ли Хо вспомнил о времени своего выступления за петербургскую команду.

– Что вам рассказывали о России?

– Первое – о морозах. Иногда было очень холодно, но это легко компенсировалось теплой одеждой. Второе – меня связали с корейцами в Петербурге. Они перечислили много проблем, но особенно выделили скинхедов. Это стало ужасом: какие-то лысые люди могут поймать и избить меня – и им ничего не сделают.

– Вы действительно испугались?

– Конечно. Я ведь был очень молод и почти не выезжал за территорию Кореи. Попал в России в новый мир, который назвали опасным. Было так не по себе, что пришлось передвигаться по городу на машине.

– Так вы встретили скинхедов?

– Нет.

– Ни одного?

– Ни одного! Теперь если меня кто-то спросит о России, то отвечу: "Ребята, если человек белый и лысый – это вообще не значит, что он скинхед и что он собирается сделать вам больно".