Лодыгин: «Пенальти Халка меня просто взбесил!»

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин в своем дневнике на клубном сайте прокомментировал видеоролик, на котором Халк при помощи хитрости забивает ему пенальти.

«Любимый мой дневник, тут случилось такое! Мы набрали миллион с чем-то просмотров (хотя я думаю, будет еще больше) с каким-то пенальти, который меня просто взбесил! Ну, как взбесил? В хорошем смысле! Это же один из первых приколов, которым мы здесь, можно сказать, насладились. Тут же обычно как – тренировка, гостиница, поел, опять тренировка и ничего другого. А тут вот случилось», – написал Лодыгин.

По словам голкипера, Халк часто делает нечто подобное на тренировках.

«Было классно, что все увидели. Мне тут же начали писать из Греции: «Ой, что там с тобой Халк сделал?» С одной стороны, неприятно, а с другой — и приятно. Хорошо же исполнил! И кстати, он сделал так еще раз. Мы били, шутили, и я не заметил, что он опять снял бутсу! Он всегда так делает – то подсечку, то еще что-нибудь. Любит, в общем, вытворить на тренировках, да и не только на тренировках. В общем, клево, что людям понравилось, ему самому тоже. Я, правда, потом взял бутсу, выкинул куда-то к угловому. Думаю, все бы так поступили».