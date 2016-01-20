Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лодыгин: «Пенальти Халка меня просто взбесил!»

20 января 2016, 00:20
9

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин в своем дневнике на клубном сайте прокомментировал видеоролик, на котором Халк при помощи хитрости забивает ему пенальти.

«Любимый мой дневник, тут случилось такое! Мы набрали миллион с чем-то просмотров (хотя я думаю, будет еще больше) с каким-то пенальти, который меня просто взбесил! Ну, как взбесил? В хорошем смысле! Это же один из первых приколов, которым мы здесь, можно сказать, насладились. Тут же обычно как – тренировка, гостиница, поел, опять тренировка и ничего другого. А тут вот случилось», – написал Лодыгин.

По словам голкипера, Халк часто делает нечто подобное на тренировках.

«Было классно, что все увидели. Мне тут же начали писать из Греции: «Ой, что там с тобой Халк сделал?» С одной стороны, неприятно, а с другой — и приятно. Хорошо же исполнил! И кстати, он сделал так еще раз. Мы били, шутили, и я не заметил, что он опять снял бутсу! Он всегда так делает – то подсечку, то еще что-нибудь. Любит, в общем, вытворить на тренировках, да и не только на тренировках. В общем, клево, что людям понравилось, ему самому тоже. Я, правда, потом взял бутсу, выкинул куда-то к угловому. Думаю, все бы так поступили».

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Лодыгин Юрий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ЖОРРО
1453239060
Надо в игре такое ему попробовать...))
Ответить
ЖОРРО
1453239100
Молодец Халк!Юмор - это хорошо!
Ответить
Aztec58
1453240994
Когда-то ФИФА запрещало подобное (с ложным замахом) пробитие пенальти в матчах.
Ответить
С-Пб on-line
1453270952
Главное, чтобы это не положило началу нового кризиса у Юрца!
Ответить
neveldomha
1453274954
В команде вроде все впорядке. Это радует.
Ответить
Cyberdiver
1453277328
Здорово!!! :)))
Ответить
FanatSerj
1453304884
Лодыгин и бутсу не в поймал, дырка )))))))
Ответить
Главные новости
Скончался отец Месси, «Арсенал» купил игрока сборной Бразилии, любовница Инфантино и другие новости
01:00
В ЦСКА осудили болельщиков, скандировавших кричалки в адрес Шевелева
00:44
3
Смородская одним словом описала игру «Локомотива» на старте сезона
00:14
Бабаев высказался о нулевой ничьей ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:50
3
Видео«Локомотив» обратился к болельщикам после неудачного старта сезона
Вчера, 23:36
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
2
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
5
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
6
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
5
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
33
Все новости
Все новости
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
00:27
2
Соболев озвучил личную цель на сезон: «Надеюсь, получится»
Вчера, 23:21
2
«Акинфеева не хватает»: Обляков – после матча с «Ростовом»
Вчера, 23:13
7
Игдисамов оценил ничью ЦСКА с «Ростовом»
Вчера, 23:09
5
Альба прокомментировал ничью «Ростова» с ЦСКА
Вчера, 22:59
2
Ледяхов высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 22:56
5
Наумов – о «Локо»: «Безнадега, Галактионов будто уже не верит в команду»
Вчера, 22:47
«Положение тяжелое»: в «Локо» подтвердили финансовые проблемы
Вчера, 22:37
5
Глушаков прокомментировал трансфер Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 22:31
5
РПЛ. ЦСКА и «Ростов» обошлись без голов (0:0)
Вчера, 22:23
33
В «Локо» унизили Баринова: «Самый слабый в ЦСКА, что он такое?»
Вчера, 22:01
12
«Локомотив» на старте сезона описали одним прилагательным
Вчера, 21:40
Галактионов едва не начал материться, комментируя старт сезона для «Локо»
Вчера, 21:27
4
Талалаев назвал игрока-кормильца «Балтики»
Вчера, 21:04
3
Ещенко выявил положительные изменения в «Спартаке» при Карседо
Вчера, 20:54
Галактионов прокомментировал нулевую ничью «Локо» с «Акроном»
Вчера, 20:49
5
Интервью тренера «Акрона» после ничьей с «Локомотивом»
Вчера, 20:31
Соболев прокомментировал желание «Спартака» бороться с «Зенитом» за чемпионство
Вчера, 20:13
18
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
Вчера, 19:56
35
Ожидания Карседо от матча с «Краснодаром»
Вчера, 19:52
Интервью тренера «Крыльев Советов» после поражения от «Балтики»
Вчера, 19:40
1
Фанаты «Локомотива» обратились к руководству клуба
Вчера, 19:30
5
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Ростов»: 8 августа 2026
Вчера, 19:22
2
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Крыльями Советов»
Вчера, 18:47
3
Президентом ФИФА мог стать россиянин
Вчера, 18:34
8
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
Вчера, 18:09
24
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
Вчера, 17:34
13
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
Вчера, 17:31
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+