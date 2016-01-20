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    Лодыгин: «Пенальти Халка меня просто взбесил!»

    Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин в своем дневнике на клубном сайте прокомментировал видеоролик, на котором Халк при помощи хитрости забивает ему пенальти.

    «Любимый мой дневник, тут случилось такое! Мы набрали миллион с чем-то просмотров (хотя я думаю, будет еще больше) с каким-то пенальти, который меня просто взбесил! Ну, как взбесил? В хорошем смысле! Это же один из первых приколов, которым мы здесь, можно сказать, насладились. Тут же обычно как – тренировка, гостиница, поел, опять тренировка и ничего другого. А тут вот случилось», – написал Лодыгин.

    По словам голкипера, Халк часто делает нечто подобное на тренировках.

    «Было классно, что все увидели. Мне тут же начали писать из Греции: «Ой, что там с тобой Халк сделал?» С одной стороны, неприятно, а с другой — и приятно. Хорошо же исполнил! И кстати, он сделал так еще раз. Мы били, шутили, и я не заметил, что он опять снял бутсу! Он всегда так делает – то подсечку, то еще что-нибудь. Любит, в общем, вытворить на тренировках, да и не только на тренировках. В общем, клево, что людям понравилось, ему самому тоже. Я, правда, потом взял бутсу, выкинул куда-то к угловому. Думаю, все бы так поступили».

    Источник: ФК «Зенит»

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    20.01.2016 00:20
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 января 2016, 18:48

      Лодыгин и бутсу не в поймал, дырка )))))))

      1
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      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 20 января 2016, 11:08

      Здорово!!! :)))

      0
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      Рейтинг: +4828

      neveldomha 20 января 2016, 10:29

      В команде вроде все впорядке. Это радует.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 20 января 2016, 09:22

      Главное, чтобы это не положило началу нового кризиса у Юрца!

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 января 2016, 01:03

      Когда-то ФИФА запрещало подобное (с ложным замахом) пробитие пенальти в матчах.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Aztec58 20 января 2016, 09:21

      И сейчас есть запрет

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 20 января 2016, 00:31

      Молодец Халк!Юмор - это хорошо!

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 20 января 2016, 00:31

      Надо в игре такое ему попробовать...))

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > russkiisergei 22 января 2016, 11:48

      Уважаемый russkiisergei,зачем ставить диагнозы,тем более если вы не врач?))) Где ваше чувство юмора,или вы всю информацию только всерьёз воспринимаете?))))

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