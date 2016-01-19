«Кубань» подписала Аподи

Бразильский защитник Аподи стал игроком краснодарской «Кубани».

Сообщается, что в понедельник футболист прошел углубленное медицинское обследование на Кипре, после чего стороны поставили подписи под контрактом, рассчитанным на два с половиной года.

Аподи, полное имя которого звучит как Луис Диаллиссон Алвес де Соуза, на протяжении своей карьеры выступал за бразильские клубы «Крузейро», «Сантос», «Витория» (Сальвадор), «Байя», «Гуарани», «Сеара» и «Шапекоэнсе», японский «Токио Верди», а также мексиканские «Дельфинес» и «Керетаро», где его одноклубником в 2013-2014 годах был Роналдиньо.