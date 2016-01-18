Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Канчельскис: «Болельщикам было бы интересно посмотреть на Реми»

    Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал возможный трансфер нападающего лондонского «Челси» Лоика Реми в московский «Спартак».

    «Если клуб ищет нападающего, то, очевидно, не все ладится в линии атаки. Лоик Реми мог бы приехать в Россию и попробовать свои силы в нашем чемпионате. К тому же болельщикам было бы интересно на это посмотреть.

    Поможет ли Рэми «Спартаку»? Все зависит от того, насколько быстро футболист адаптируется. Наверняка француз общался на эту тему с Матье Вальбуэна и владеет информацией о том, что «Спартак» именитый клуб с прекрасным стадионом. К тому же и зарплата будет хорошей. У нас некоторые футболисты получают больше, чем в Европе. В этом трансфере важную роль играет финансовая сторона», — сказал Канчельскис.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2016 17:33
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +500

      Baggio1986 18 января 2016, 19:25

      Лучшее в его карьере давно позади,мне так кажется(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 18 января 2016, 18:06

      Ну если руководство считает, что игрок поможет клубу, то пусть приезжает. Может, хоть чем-то реально поможет

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11