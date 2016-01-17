Лодыгин и Хави встретились в Катаре

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Голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин и экс-футболист «Барселоны» Хави встретились в Катаре, где клуб из Санкт-Петербурга проводит свой первый зимний сбор. Напомним, что 35-летний хавбек в настоящее время защищает цвета местного "Аль-Садда".
"Сегодня утром рад, что встретил Хави, очень приятный человек, а про то, какой он игрок вы все знаете", – написал Лодыгин под совместным фото в социальной сети Instagram.
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