Лодыгин и Хави встретились в Катаре

Голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин и экс-футболист «Барселоны» Хави встретились в Катаре, где клуб из Санкт-Петербурга проводит свой первый зимний сбор. Напомним, что 35-летний хавбек в настоящее время защищает цвета местного "Аль-Садда".

"Сегодня утром рад, что встретил Хави, очень приятный человек, а про то, какой он игрок вы все знаете", – написал Лодыгин под совместным фото в социальной сети Instagram.