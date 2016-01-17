Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лодыгин и Хави встретились в Катаре

    Голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин и экс-футболист «Барселоны» Хави встретились в Катаре, где клуб из Санкт-Петербурга проводит свой первый зимний сбор. Напомним, что 35-летний хавбек в настоящее время защищает цвета местного "Аль-Садда".

    "Сегодня утром рад, что встретил Хави, очень приятный человек, а про то, какой он игрок вы все знаете", – написал Лодыгин под совместным фото в социальной сети Instagram.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.01.2016 14:16
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      ukrokhma 17 января 2016, 21:56


      жена подарила капли что кардинально улучшили наш секс, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!я сам не знал и не верил пока не почитал эту статью --- http://dum.ps/maaxim

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 января 2016, 21:00

      Уважаю Хави,крутой игрок!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      VлAд 17 января 2016, 20:18

      Лодыгин с фанатом))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 17 января 2016, 15:13

      Вот это новость, просто ...... можно. Не зря зашел на сайт, а то все знали бы, обсуждали, бомбардир, ты радуешь своей ватой в который раз!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11