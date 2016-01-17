Бубнов: «Насколько мне известно, Ткачев даже не собирался переходить в ЦСКА»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал переход бывшего полузащитника "Кубани" Сергея Ткачева в ЦСКА.

"Насколько мне известно, Ткачев даже не собирался переходить в ЦСКА. На момент проведения палаты по разрешению споров долгов перед ним у "Кубани" не было, зато была задолженность перед его агентами, чья комиссия была заложена в контракт игрока. А это запрещено. Между прочим, это те же самые агенты, которые у Дядюна 40 миллионов рублей забрали. У них еще в Казахстане были проблемы, с Меркелем, когда федерация заплатила за него, а он ни одного матча за сборную так и не сыграл. Такие вот персонажи", – рассказал Бубнов.