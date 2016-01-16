Мамаев и «Краснодар» подписали новый контракт

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев продлил договор с клубом. Новый контракт рассчитан до конца 2019 года.

«ФК «Краснодар» и футболист удовлетворены продлением сотрудничества и надеются, что новое соглашение поможет черно-зеленому коллективу достичь новых турнирных высот», – сказано по этому поводу на сайте клуба.

Мамаев перешел на правах аренды в «Краснодар» из ЦСКА летом 2013 года, а в январе 2014 подписал с краснодарцами полноценное соглашение. Футболист сыграл за «быков» 78 матчей, забил 23 гола и отдал 12 результативных передач.