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    «Динамо» отказалось продлевать контракт с Кокориным из-за недовольства Кобелева

    «Динамо» отказалось продлевать контракт с нападающим Александром Кокориным из-за недовольства главного тренера команды Андрея Кобелева его поведением во время зимнего отпуска. Как сообщил источник, близкий к клубу, в декабре Кокорин в тайне от руководства и тренерского штаба бело-голубых заказал на себя и свою подругу Дарью Валитову билеты на один из горнолыжных курортов в Альпах, где в одном из отелей через интернет взял на прокат горные лыжи. При этом игрока беспокоила хроническая травма голеностопа, из-за которой он пропустил все игры команды в ноябре и декабре.

    Как и большинству футболистов, Кокорину по контракту запрещено в отпуске заниматься любыми экстремальными видами спорта и отдыха из-за риска получения травмы. Тем не менее Кокорин оформил страховку. И это стало известно службе безопасности «Динамо», тут же доложившей информацию Кобелеву и генеральному директору клуба Сергею Сысоеву. Руководители команды встретились с форвардом и категорически запретили ему ехать в Альпы, в результате чего 24-летний футболист сдал билеты и поехал в Дубаи, где отдыхал вместе с семьей партнера по сборной Павла Мамаева.

    После отпуска у Кобелева появился еще один повод для недовольства, когда выяснилось, что Александр не выполнил предписанную физиотерапевтами клуба программу поддержания физической формы на отпуск. После отпуска тесты выявили несоответствие прописанной программе. Тогда Кобелев вновь связался с Сысоевым и главой центрального совета общества «Динамо» Владимиром Проничевым и сообщил, что больше не настаивает на продлении контракта с нападающим. Так Кокорин не поехал на первый зимний сбор команды в Португалию 10 декабря, а отправился на медицинское обследование в Германию. К команде он присоединился только 15 января.

    Источник: Известия

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    16.01.2016 11:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 17 января 2016, 15:34

      После такого инцидента трудно будет перейти в сильный клуб с хорошей зарплатой-как известно,дурная молва всегда бежит впереди !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 16 января 2016, 17:14

      Что-то надо делать с системой оплаты, или НИКОГДА не станем футбольной страной!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      Ortaped79 16 января 2016, 16:23

      потом мудко договориться и коку сразу в основной состав барсы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 16 января 2016, 14:39

      Краснодар ждёт

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 января 2016, 12:26

      мажорик типа Булыкина потом ближе к 30 спохватится а поезд уже ушел

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 > Garrincha58 16 января 2016, 17:16

      До Булыкина ему уже не допрыгнуть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 января 2016, 12:12

      Ну а что напрягаться, какой футбол жизнь уже давно удалась ))
      Я бы на его месте уже бы давно бы это неблагодарное дело бросил.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 16 января 2016, 12:07

      3,14здюлей ему надо вставить! На крайняк к Слуцу перейти, чтобы таковые по делу были и недалеко от тренировок

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +70

      Schmitt 16 января 2016, 11:45

      хорошие новости

      2
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