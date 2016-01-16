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  • Венгер: «Уверен, что на сегодняшний день я не найду на рынке игрока лучше Уэлбека»

Венгер: «Уверен, что на сегодняшний день я не найду на рынке игрока лучше Уэлбека»

16 января 2016, 06:38
1

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопросы журналистов в преддверии выездного матча 22-го тура АПЛ против «Сток Сити». Наставник "канониров" рассказал, что нападающий Алексис Санчес уже здоров, но решение об его участии в игре еще не принято.

«После игры с «Ливерпулем» у нас нет новых травм, это хорошая новость. Эль-Ненни может выйти на поле, но я пока не решил, поставлю ли его в состав. Посмотрю, кто как восстановится. Но он может попасть в заявку на воскресный матч.

Шансы Санчеса – 60 на 40. Впереди у него два определяющих дня – пятница и суббота. Он здоров, он усердно работал, но решение зависит от того, рискнем ли мы или нет.

Росицки сначала нужно провести матч где-нибудь еще. Надеюсь, это будет игра за молодежку или хотя бы еще несколько тренировок.

Жиру все еще недооценивают? Ко мне это не относится. Если такое мнение еще и остается, то оно ненадолго задержится, потому что в фактах никто сомневаться не будет. Если он продолжит прогрессировать и забивать, оценивать его будут так, как должны. Я не знаю ни одного футболиста, которого недооценивали на протяжении всей его карьеры.

Хочу ли я еще подписать новичков? В идеале я бы хотел, чтобы в строй вернулись мои травмированные игроки. К примеру, Уэлбек, который не играет с апреля. Уверен, что на сегодняшний день я не найду на рынке игрока лучше Уэлбека. Если выбирать, то я предпочту возвращение всех травмированных, чтобы они были здоровы до конца сезона», – сказал Венгер.

Источник: ФК «Арсенал»
Англия. Премьер-лига Англия Арсенал Сток Сити Росицки Томаш Уэлбек Дэнни Санчес Алексис Жиру Оливье Эль-Ненни Мохамед Венгер Арсен
Комментарии (1)
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mutabor0992
1452916476
Все здоровы бывают только в компьютерной игре...И то,только когда диск купил и установил...Запустил игру и...Бац а у Арсенала несколько челов уже в госпитале.
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