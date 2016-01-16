Венгер: «Уверен, что на сегодняшний день я не найду на рынке игрока лучше Уэлбека»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопросы журналистов в преддверии выездного матча 22-го тура АПЛ против «Сток Сити». Наставник "канониров" рассказал, что нападающий Алексис Санчес уже здоров, но решение об его участии в игре еще не принято.

«После игры с «Ливерпулем» у нас нет новых травм, это хорошая новость. Эль-Ненни может выйти на поле, но я пока не решил, поставлю ли его в состав. Посмотрю, кто как восстановится. Но он может попасть в заявку на воскресный матч.

Шансы Санчеса – 60 на 40. Впереди у него два определяющих дня – пятница и суббота. Он здоров, он усердно работал, но решение зависит от того, рискнем ли мы или нет.

Росицки сначала нужно провести матч где-нибудь еще. Надеюсь, это будет игра за молодежку или хотя бы еще несколько тренировок.

Жиру все еще недооценивают? Ко мне это не относится. Если такое мнение еще и остается, то оно ненадолго задержится, потому что в фактах никто сомневаться не будет. Если он продолжит прогрессировать и забивать, оценивать его будут так, как должны. Я не знаю ни одного футболиста, которого недооценивали на протяжении всей его карьеры.

Хочу ли я еще подписать новичков? В идеале я бы хотел, чтобы в строй вернулись мои травмированные игроки. К примеру, Уэлбек, который не играет с апреля. Уверен, что на сегодняшний день я не найду на рынке игрока лучше Уэлбека. Если выбирать, то я предпочту возвращение всех травмированных, чтобы они были здоровы до конца сезона», – сказал Венгер.