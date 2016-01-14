Сенегальский нападающий "Трабзонспора" Даме Н’Дойе перешел в "Сандерленд".

Английский клуб арендовал форварда до конца этого сезона. Н’Дойе получил в "Сандерленде" 10-й номер. В ближайшее время сенегалец будет решать вопросы с рабочей визой, поэтому не сможет сыграть в матче 22-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом".

В нынешнем сезоне 30-летний Н’Дойе провел за "Трабзонспор" 12 матчей и забил 1 гол. Ранее Н’Дойе уже выступал в Англии за "Халл Сити". Кроме того, форвард известен своими выступлениями за "Локомотив".