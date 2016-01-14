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    Н'Дойе перешел в «Сандерленд»

    Сенегальский нападающий "Трабзонспора" Даме Н’Дойе перешел в "Сандерленд".

    Английский клуб арендовал форварда до конца этого сезона. Н’Дойе получил в "Сандерленде" 10-й номер. В ближайшее время сенегалец будет решать вопросы с рабочей визой, поэтому не сможет сыграть в матче 22-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом".

    В нынешнем сезоне 30-летний Н’Дойе провел за "Трабзонспор" 12 матчей и забил 1 гол. Ранее Н’Дойе уже выступал в Англии за "Халл Сити". Кроме того, форвард известен своими выступлениями за "Локомотив".

    Источник: ФК «Сандерленд»

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    14.01.2016 20:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +838

      sined1951 14 января 2016, 23:22

      Что-то мало он у турок забил.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 января 2016, 23:11

      Удачи!

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