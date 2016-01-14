«Жирный мужик» ответил ван Гаалу

Журналист британского издания The Sun Нил Кастис ответил главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаалу, который ранее назвал его "жирным мужиком" во время пресс-конференции.

"Я только что занимался спортом со своим личным тренером. У меня действительно есть тренер. Слова ван Гала были глупыми и жалкими. Жаль, что он не замечает свои ошибки в "Манчестер Юнайтед". Пожалуй, что при ван Гаале "МЮ" показывает едва ли не худший футбол за последние 35 лет", – сказал журналист.

Напомним, что после матча чемпионата Англии с "Ньюкаслом" (3:3), ван Гаал сказал Кастису: "Ты тоже критиковал Руни, жирный мужик".