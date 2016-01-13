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    Смолов: «Спорить с Галицким невозможно»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился впечатлениями от общения с владельцем клуба Сергеем Галицким.

    «Галицкий оставляет очень приятное впечатление. Очень воспитанный, интеллигентный, умный и добрый человек. Колоссальное внимание он уделяет команде, знает все до мелочей – кто и что сегодня сделал. Смотрит трансляции наших тренировок в режиме онлайн. Спасибо ему огромное за такое внимание», – рассказал Смолов.

    Также футболист рассказал о своем споре с Галицким на тему обязанностей центрального нападающего.

    «По поводу работы футболистам не столько звонит, сколько на базе может подойти и сказать про какую-нибудь мелочь. Ничто не уходит от его внимания. У меня был разговор с Сергеем Николаевичем – как-то мы дискутировали по поводу того, что каждый не замкнутый прострел в штрафную – вина нападающего. Я отвечал: «Да, но…» – но спорить с ним невозможно! На любые аргументы, что у нас взаимозаменяемость, что если я ушел, то меня может в треугольнике заменить другой человек, что мы действуем по эпизоду, – один ответ: «Нет, ты центральный нападающий, это твое».

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.01.2016 20:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +71

      Slemanort 13 января 2016, 21:12

      Как говорится кто платит тот и музыку заказывает))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 января 2016, 21:03

      Конечно, Галицкий создал ФК Краснодар буквально с нуля и вытащил его на верха. За это ему респект и уважуха! (Но не за Магниты, ага). Но вот учить футболистов играть ему не след, ага. А ещё Олю Юрьевну некоторые обвиняют.

      -3
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 > Aztec58 13 января 2016, 22:01

      Ты его интервью послушай. Он в футболе разбирается не хуже многих тренеров и экспертов.
      За цены в Магнитах, можно бы и по р...!

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