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    Рейнгольд: «С Мельгарехо нападение «Спартака» станет сильнейшим в России»

    Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд уверен, что Лоренцо Мельгарехо из "Кубани" подойдет красно-белым.

    «Мельгарехо нужен «Спартаку», он хороший игрок. Многое зависит от того, как Лоренцо впишется в команду. Помочь ему может то, что за красно-белых выступает Ивелин Попов, вместе с которым он играл в «Кубани» много лет. В Москве Мельгарехо будет не один.

    Стоит заметить, что в Европе сейчас мало хороших футболистов, поэтому практически некого покупать. Я слышал, что Юра Мовсисян уезжает в Америку, соответственно, появляется вакантное место. Если Мельгарехо впишется в состав, то нападение «Спартака» станет одним из сильнейших в России.

    У парагвайца много сильных качеств. Во-первых, он молод — для меня это важный фактор. Во-вторых, футболист был лидером в «Кубани» и очень прилично выделялся. Видно, что это мастер, и ему как футболисту как раз не хватало хорошего окружения. В-третьих, Мельгарехо является быстрым игроком, который хорошо соображает. Также он хорошо бьет и с левой, и с правой ноги. Этот нападающий – стоящий парень, для которого нет секретов в футболе», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.01.2016 17:28
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 13 января 2016, 23:52

      я один думаю,что когда он переходил в Кубань из Бенфики,он был латералем?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 13 января 2016, 19:24

      старче как то уверен в нём,ждёмс шо дальше .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 января 2016, 18:06

      Скулите щенки -скулите-жизнь все расставит на свои места.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 января 2016, 17:55

      Хочется верить.

      5
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      Рейтинг: +118

      Лыков 13 января 2016, 17:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Наивные

      -4
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      Рейтинг: +24995

      bset 13 января 2016, 17:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да у спартака вообще сильнейший состав в России, почти такой же как у Зенита. Но итог будет тот же - 5-8 места.

      -8
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > bset 13 января 2016, 17:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Причем у обоих из названных клубов!

      -4
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      Рейтинг: +81

      Любер > Майор Дзагоев 13 января 2016, 19:16

      Вам бы самим в тройке удержаться.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +81

      Любер > bset 13 января 2016, 19:24

      Вот в начале марта и увидим.

      -1
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      Рейтинг: +26747

      slavutiq70 > bset 14 января 2016, 00:00

      Один Халк стоит пол Спартака,

      -1
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