Агент раскрыл детали перехода Ткачева в ЦСКА

Агент полузащитника московского ЦСКА Сергея Ткачева Владимир Дейнека рассказал о нюансах трансфера игрока в столичный клуб.

«В декабре мы расторгли контракт с «Кубанью», которая осталась должна часть зарплаты и премиальных. Ближе к Новому году появился готовый вариант в Германии. Ткачев два раза летал в Штутгарт на переговоры. Но на январских каникулах поступил звонок от Слуцкого. Он поменял все планы.

Сергей начинал карьеру в «Крыльях» под руководством Слуцкого. Леонид Викторович дал понять, что рассчитывает на него.

Игрок все взвесил и решил, что переход в ЦСКА будет самым правильным шагом», – рассказал агент.