«Вердер» подписал Пецоса

"Вердер" объявил о подписании полузащитника венского "Рапида" Таноса Пецоса.

Сообщается, что футболист присоединится к немецкому клубу летом, а его контракт рассчитан до 2019 года.

"Мы наблюдали за Таносом очень долго, и вот появилась возможность осуществить трансфер. У него уже есть опыт, но он все еще может развиваться. Он идеально подходит для нашего стиля. Мы счастливы, что нам удалось убедить Пецоса присоединиться к "Вердеру", – сказал спортивный директор бременцев Томас Эйчин.