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    Ананко подарил музею «Спартака» редкую футболку москвичей

    Тренер "Спартака" Дмитрий Ананко подарил клубному музею команды редкую форму москвичей, окрашенную в синие цвета.

    "Ананко вручил директору музея Алексею Матвееву синюю спартаковскую футболку с 12-м номером. Под ним защитник нашей команды был заявлен в 1993 году в гостевом матче Лиги чемпионов против «Монако», игравшего тогда на правах хозяина в красно-белой домашней форме. Отметим, что в синих резервных футболках спартаковцы играли до этого лишь в военные и первые послевоенные годы", - говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.

    Источник: ФК «Спартак»

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    10.01.2016 13:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +139

      Fandorine 12 января 2016, 17:03

      Помню, смотрел...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 10 января 2016, 18:19

      как только спонсором станет газпром Спартак будет играть в такой форме

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 10 января 2016, 17:13

      норм цвет для резервной формы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл 10 января 2016, 17:02

      да и цвета тоже неудачные

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 января 2016, 15:34

      Неудачный матч.

      0
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