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    Непомнящий: «Выход в РФПЛ? Задача поставлена, но на новом уровне изменится ряд факторов»

    Главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий рассказал о планах команды во время зимней паузы, а также оценил вероятность выхода сибиряков в РФПЛ.

    –​ Готов ли ваш клуб к выступлению в РФПЛ в сезоне-2016/17 и есть ли у вас вообще задача выхода наверх?

    – Да, задача поставлена, но, говоря о готовности к РФПЛ, надо понимать, что при переходе на новый уровень изменится ряд факторов – тут и финансирование, и укрепление состава. Как все будет, сегодня загадывать сложно.

    Насколько серьезно изменится состав вашей команды в зимнее трансферное окно?

    – Нельзя сказать, что перемены будут глобальными, но укрепляться нам необходимо, хотя больших возможностей нет. Планируем по одному новичку в каждую линию. Пока решен вопрос только с Шариповым. По остальным, с кем ведем переговоры, конкретики нет: люди имеют предложения от других клубов и еще раздумывают.

    –​ Где пройдут сборы команды?

    – Первые два сбора проведем на Кипре: дислоцироваться в одном месте экономически выгоднее, тем более что в феврале там состоится Кубок ФНЛ. А третий – под вопросом. Не исключено, что он пройдет в Томске.

    –​ Какие цели ставите в Кубке ФНЛ?

    – В прошлом году мы ставили цель выиграть трофей, однако уступили в финале. Исходя из опыта, теперь будем варьировать состав: равномерно распределим нагрузку на всех, в том числе на новичков, пусть у нас и не будет серьезных изменений. Кроме того, параллельно проведем два-три спарринга.

    Источник: Sportbox.ru

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    09.01.2016 15:12
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