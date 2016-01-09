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    «Трабзонспор» хочет приобрести защитника «Спартака»

    Защитник "Спартака" Сердар Таски в зимнее трансферное окно может стать игроком "Трабзонспора". Руководство турецкого клуба уже ведет переговоры с москвичами по поводу трансфера. Однако красно-белые за переход 28-летнего защитника хотят получить другого оборонца Франку Дугласа, ранее выступавшего за московское «Динамо», а также два миллиона евро. Кроме того, в сделку может войти полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз.

    В нынешнем сезоне Таски провел за красно-белых в РФПЛ 16 матчей и забил в них один гол.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.01.2016 13:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 9 января 2016, 14:37

      еще Песьякова в сделку пусть включат!))
      за него тыщ 500 хватит

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