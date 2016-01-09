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  • Аюпов: «Ни в одном клубе высшей лиги не было таких денег, как в «Асмарале».

Аюпов: «Ни в одном клубе высшей лиги не было таких денег, как в «Асмарале».

9 января 2016, 06:45
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Экс-полузащитник "Асмарала" Ансар Аюпов вспомнил время, когда он играл в команде, владельцем которой был бизнесмен Аль-Халиди.

– Рассказывали, что вы с владельцем команды могли и в ночной клуб съездить.

– Было такое. Он возил нас на своем «Мерседесе». Набивались к нему, сзади еще одна машина ехала. Тогда поход в хороший клуб стоил больших денег, а он нас набрал человек десять и повез. Потом, когда чувствовал, что мы разгулялись и счет уже немаленький, он расплатился и быстренько свалил.

– Еще истории про «Асмарал» помните?

– Играл у нас молодой футболист, которому должны были выдать подъемные. Офис клуба располагался в высотке на Котельничесеой набережной. И вот этот парень туда приходит, ему дают пачку долларов, и он садится с ней в лифт. На каком-то этаже лифт останавливается, заходят двое и забирают у него доллары.

– По наводке?

– Просто говорили, что он незаслуженно себе эти деньги пробивал. В общем, всякое случалось.

– Рассказывали, что Аль-Халиди купил в Кисловодске дачу Брежнева.

– Наверное, все-таки арендовал. Купить вряд ли мог. А так, действительно, дача крутая: закрытая территория, охрана по всему периметру, из под крана водичка минеральная течет.

– Играли на стадионе за Белым домом?

– Да, и как раз в тот момент, когда начался октябрьский путч, когда танки по Белому дому стреляли, мы были на выезде. Вернулись и не могли на стадион попасть, потому что там боевые действия велись. Когда потом приехали, поле было уже все раскурочено. Раздевалки вообще убитые, не знаю, что в них делали. А у ребят некоторых на территории стадиона машины стояли. Так они все в дырках от пуль оказались. Как решето. В общем, больше мы на это поле не выходили.

– Правда, что в «Асмарале» были премиальные даже за ничьи?

– Я думаю, ни в одном клубе высшей лиги не было таких денег, как в «Асмарале». Нам и за голевые передачи платили, и за сухие матчи. Гол, по-моему, 250 рублей стоил. В общей сложности за месяц набегало 4,5-5 тысяч при средней зарплате в стране 300 рублей. Аль-Халиди еще машины дарил – «Москвичи»-41-е.

– Почему у Аль-Халиди резко закончились деньги?

– Все по-разному говорят. Я слышал версию, что во время путча он не на тех поставил. Финансово поддерживал путчистов и проиграл. Когда все разрешилось, власть начала его душить.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Локомотив Аюпов Ансар
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sir_Alex
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