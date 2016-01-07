Семин: «Когда наши тренеры приехали к Моуринью, он даже не вышел к ним»

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Семин поделился воспоминаниями о заслуженном тренере СССР Валерие Лобановском, а также вспомнил случай с Жозе Моуринью.

– Какое влияние на вас, молодого специалиста, оказал Лобановский?

– Валерий Васильевич всегда помогал начинающим тренерам. Помню, когда национальная сборная под его руководством готовилась на базе в Новогорске, он всегда пускал к себе на занятия молодых специалистов из Высшей школы тренеров. Мы все конспектировали, а потом он отвечал на любые вопросы. Это не как Моуринью, к которому наши тренеры поехали, чтобы посмотреть на его работу, а он даже не вышел к ним – отправил своего помощника. Валерий Васильевич – это человек, который очень много сделал для советского футбола. При всем при этом он умел правильно себя вести: сам уважал тренерскую профессию и требовал того же от других. Мог убедить больших руководителей в чем-то, никогда не давая им влезать в свою работу. Думаю, он в чем-то опережал свое время в плане понимания футбола.

– Помните, какой вопрос задали ему на открытой тренировке?

– Нет. Но помню, что наш курс пускали на тренировки, даже когда его команда готовилась к соревнованиям. Никаких секретов от нас не было.