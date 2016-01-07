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  • Семин: «Когда наши тренеры приехали к Моуринью, он даже не вышел к ним»

Семин: «Когда наши тренеры приехали к Моуринью, он даже не вышел к ним»

7 января 2016, 10:07
9

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Семин поделился воспоминаниями о заслуженном тренере СССР Валерие Лобановском, а также вспомнил случай с Жозе Моуринью.

– Какое влияние на вас, молодого специалиста, оказал Лобановский?

– Валерий Васильевич всегда помогал начинающим тренерам. Помню, когда национальная сборная под его руководством готовилась на базе в Новогорске, он всегда пускал к себе на занятия молодых специалистов из Высшей школы тренеров. Мы все конспектировали, а потом он отвечал на любые вопросы. Это не как Моуринью, к которому наши тренеры поехали, чтобы посмотреть на его работу, а он даже не вышел к ним – отправил своего помощника. Валерий Васильевич – это человек, который очень много сделал для советского футбола. При всем при этом он умел правильно себя вести: сам уважал тренерскую профессию и требовал того же от других. Мог убедить больших руководителей в чем-то, никогда не давая им влезать в свою работу. Думаю, он в чем-то опережал свое время в плане понимания футбола.

– Помните, какой вопрос задали ему на открытой тренировке?

– Нет. Но помню, что наш курс пускали на тренировки, даже когда его команда готовилась к соревнованиям. Никаких секретов от нас не было.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Моуринью Жозе Семин Юрий
Комментарии (9)
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vladimir63
1452154807
моуриньо фергюсон великие тренера ! дайте им химки пусть выиграют что нить !
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Tocc
1452155093
Мауринью тренер может хороший,но как чел гавно высокомерное! А не вышел, потому как ,видимо от русских за свое высокомерие получал уже! Перестраховался))
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Серёга-Динамовец
1452156256
Лобановский-ТРЕНЕР с Большой буквы!!!
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nemolod
1452158390
Этого португальского заносчивого выскочку даже сравнивать нельзя с наставником киевского Динамо! Имей в своем распоряжении таких классных игроков тот же Юрий Павлович мог выигрывать ежегодно по одному еврокубку! А вот дай Жозику нашего середняка,то результаты вряд ли будут успешными,скорее наоборот!
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MagicArs
1452174360
Светлая память Валерию Васильевичу!
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sergey_andreich
1452180126
Моуриньо черт, а Лобановский гений, вот и разница
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narkozanos
1452193867
Моуриньо-косяк 2015....Он просто подавлен.Приехали бы в Испанию к нему,думаю,он бы вышел.
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