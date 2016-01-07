Пеллегрини: «Лукаку был вне игры, а за фол на Навасе нужно было ставить пенальти»

Главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини прокомментировал поражение в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против "Эвертона" (1:2).

"В моменте с первым голом Лукаку был вне игры. Невероятно, что главный судья или его помощник на линии не зафиксировали этого. Кроме того, на Навасе был чистый пенальти – еще одно важное решение судьи. Фол был в штрафной площади – чистый пенальти. Они забили гол, где был стопроцентный офсайд, а во второй половине нам не дали пенальти. Мы играли все 90 минут, и было очень важно не пропустить еще", – сказал Пеллегрини.