Первой покупкой Зидана в «Реале» может стать Гомес

Нападающий «Фиорентины» Марио Гомес, который выступает на правах аренды за «Бешикташ», может перейти в «Реал» этой зимой.

Сообщается, что именно приобретение Гомеса может стать первым трансфером после того, как «Реал» возглавил Зинедин Зидан. Гомес рассматривается в качестве замены Бензема в случае ожидаемого глобального изменения состава мадридского клуба.

Напомним, ранее появилась информация о том, что летом «Реал» покинут девять игроков.

В нынешнем сезоне Гомес провел за "Бешикташ" 22 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал три результативных передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 11,5 миллиона евро.