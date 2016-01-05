Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Энрике: «Туран и Видаль сыграют против «Эспаньола»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике пообщался с прессой накануне первого матча 1/8 финала Кубка Испании против «Эспаньола».

    «Туран и Видаль завтра будут играть. Я не знаю, сколько времени они проведут на поле, но оба они точно примут участие в игре. Арда может играть на фланге и в центре поля, а Видаль способен выступать на трех позициях. Они готовы работать, и их таланты помогут команде. Кроме того, эти игроки окажут помощь защите», – сказал Энрике.

    Также наставник каталонцев прокомментировал отставку Рафаэля Бенитеса.

    «Меня это не удивило, потому что подобные ситуации являются частью современного футбола. Рано или поздно любой тренер будет уволен. Ничего не могу сказать о Зидане, потому что не знаю его по-настоящему».

    Матч «Барселона» – «Эспаньол» состоится в среду, 6 января. Начало встречи – в 22.30.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2016 19:07
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996471
    numo453933
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+