Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Матерацци: «У Бенитеса всегда были и есть одни и те же проблемы»

    Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци прокомментировал отставку с поста главного тренера "Реала" Рафаэля Бенитеса и назначение на его место Зинедина Зидана.

    "Что касается Бенитеса, то вы можете быть лучшим в мире, но не добьетесь ничего, если у вас нет нормальных отношений с игроками. Я знаю Бенитеса, он никогда не меняется и имеет одни и те же проблемы.

    "Реал" мог назначить либо Анчелотти, либо Зидана. Здесь не было альтернативы. Зидан – сильная личность, имеет хорошие отношения с футболистами, но легко ему не будет. Тем не менее я желаю ему удачи", – заявил Матерацци.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2016 14:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11