После снятия запрета ФИФА «Барселона» заявила 77 футболистов

«Барселона» заявила 77 игроков различных возрастов в заявки своих команд после того, как истек запрет ФИФА на регистрацию новичков. В числе прочих также были добавлены два игрока за основную команду – полузащитники Алейш Видаль и Арда Туран.

Из других новичков стоит отметить Даниэля Гудьонсена – сына знаменитого исландского нападающего Эйдура Гудьонсена.

Напомним, ФИФА наложила на «Барселону» запрет на регистрацию новых игроков из-за нарушений, которые были допущены каталонским клубом при трансферах несовершеннолетних футболистов.