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    Газзаев: «Из российских игроков я бы особо отметил Мамаева, Дзюбу, Смолова и Дзагоева»

    Заслуженный тренер России Валерий Газзаев назвал свою четверку лучших российских футболистов.

    "Из российских игроков я бы особо отметил Мамаева, Дзюбу и Смолова. Их игра в уходящем году оставила исключительно приятное впечатление. Также мне понравилось, как в концовке первой части сезона выглядел Алан Дзагоев. Он играл ярко, агрессивно. Радует, что у этих ребят еще все впереди. Если они будут продолжать в том же духе, то мы увидим их на чемпионате мира 2018 года в России. Надеюсь, там они смогут проявить себя во всей красе. Вот, это моя четверка лучших", – заявил Газзаев.

    Источник: ТАСС

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    03.01.2016 18:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +494

      veretennikoff-gud 3 января 2016, 23:34

      А кто лучший вратарь, неужели Игорек?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1608

      кто там 3 января 2016, 21:00

      Тошича с Натхо продать и купить Смолова с Мамаем(которого так бездарно про*срали молодцы) И наигрывался бы костяк как в Зените Шатов - Дзюба и Ко

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 3 января 2016, 19:26

      А могла бы быть полностью ваша. В том плане, чтобы они побеждали под вашим руководством

      0
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