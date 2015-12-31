Прядкин: «Предпосылок для переезда «Кубани» в Сочи нет»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал непростое финансовое положение «Кубани». При этом он отметил, что не видит предпосылок для переезда команды в Сочи.

«Много слухов ходит, что «Кубань» переедет в Сочи. Думаю, что это было бы сложно осуществить. Это связано с традициями. Думаю, Сочи без большого футбола не останется – возможно, будет реанимирована «Жемчужина». По моему мнению, предпосылок для переезда «Кубани» в Сочи нет.

Ситуация в «Кубани» сложная. Отмечу, что у нас не было ни одного случая, когда клуб Премьер-лиги снимался с чемпионата по ходу сезона по финансовым причинам. Клубы закрывались, проекты сворачивались, но сезон доигрывали все. Надеюсь, что этого не произойдет и сейчас. Более того, я в этом уверен», – подчеркнул Прядкин.