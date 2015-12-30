Трахтенберг: «Когда журналисты не знают, о чем писать, то пишут о «Спартаке»

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Леонид Трахтенберг считает, что СМИ проявляют слишком много внимания к московскому клубу.

– Команда разъехалась, а пресс-службе отдых не полагается?

– Сейчас у нас в футболе действительно затишье… Но помните, как Бесков говорил: не знаете, куда отдать пас, отдайте Гаврилову.Так вот, в сегодняшней российской спортивной журналистике есть такое устойчивое направление в работе: если не знаешь, о чем написать, напиши о «Спартаке». Все равно прочитают. Поэтому журналисты пытаются достать наших игроков на самых необитаемых островах.Там, где, по-моему, даже нормальная связь отсутствует. Про обитаемые места просто не говорю. Таиланд, Эмираты – какая проблема? Мне даже кажется, окажись, к примеру, Артем Ребров на дрейфующей льдине в районе Северного полюса, его бы достали и там.

– Но с вашего разрешения.

– Конечно, сначала бы позвонили мне, чтобы я дал разрешение, а потом и добрались бы и до Реброва, чтобы узнать, как там ему отдыхается с тюленями или пингвинами. И за кого они болеют, – сказал Трахтенберг.