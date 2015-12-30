Титов: «Главное разочарование года для меня – это я сам»

Тренер «Спартака» Егор Титов подвел футбольные итоги 2015 года.

«Лично для меня главным событием уходящего года стало то, что я оказался в тренерском штабе Дмитрия Аленичева. Огромное за это спасибо руководству клуба, Дмитрию Ананко и, конечно, самому Дмитрию Анатольевичу. Для меня это огромная честь. Футболист года в России? Квинси Промес, Артем Дзюба и Халк.

Команда года для меня — это всегда «Спартак», вне зависимости от того, все ли получается у красно-белых, хорошо мы играем или нет. Но если и выделить кого-то еще, то, пожалуй, для всех большим сюрпризом стало выступление в этом сезоне «Ростова». Тренер года? Для меня – Аленичев. Потому что я ежедневно вижу, как он работает.

Открытие года? Пожалуй, Квинси Промес, который в период становления новой команды проявил себя не только как отличный снайпер, но и как один из лидеров «Спартака», что в данной ситуации не менее важно. Главное разочарование? Егор Титов. От себя я ожидал большего», – сказал Титов.

Также бывший игрок «Спартака» рассказал, какой бы подарок он хотел получить на Новый год.

«Если речь о материальных ценностях, то никакого. Если же речь не только о них, то, конечно, мечтаю о чемпионстве «Спартака». И чтобы наш тренерский штаб принял в нем непосредственное участие», – сказал Титов.