Ловчев: «Возвращение Измайлова? Денег много не бывает»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал возможное возвращение в футбол экс-полузащитника «Краснодара» Марата Измайлова, который в последние полгода оставался без игровой практики.

«Измайлову 33 года, футбол он любит, парень режимный. Другое дело, что не играл в футбол уже около полугода. Это большой срок. Такая же история у Кержакова, кстати. Но если о Кержакове мы слышали чуть ли не каждый день, он сам давал понять, что интенсивно тренируется, то об Измайлове не известно вообще ничего. А если вернется, сказать могу только одно – денег много не бывает», - сказал Ловчев.