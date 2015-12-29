«Кубань» не сможет совершать регистрацию новых игроков этой зимой

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза наложила на «Кубань» запрет на регистрацию новых игроков в течении ближайшего трансферного периода. Причиной этому послужили задолженность желто-зеленых перед наставником Леонидом Кучуком, и долг за переход Станислава Манолева перед «Динамо». Если в течении двух недель «Кубань» найдет средства погасить эти долги, то запрет будет снят. Вдобавок ко всему, краснодарский клуб подвергся штрафу из-за долга перед ЦСКА за трансфер Святослава Георгиевского.