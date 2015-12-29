Глава ФФУ: «У Киева большие шансы принять финал Лиги чемпионов»

Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко – о шансах Киева принять финал Лиги чемпионов сезона-2017/18.

"Благодаря поддержке первых лиц государства, у нас большие шансы, потому что заявка была выполнена полностью. Буквально неделю назад подтверждена последняя гарантия от Кабмина. Насколько я знаю, сегодня в УЕФА полный пакет документов нашей заявки. Ни по одному документу вопросов нет", – заявил Павелко в эфире телепередачи "Днепр-футбол".

Отметим, решение будет принято на Исполкоме УЕФА, который состоится в конце января 2016 года.