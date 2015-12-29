Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глава ФФУ: «У Киева большие шансы принять финал Лиги чемпионов»

Глава ФФУ: «У Киева большие шансы принять финал Лиги чемпионов»

29 декабря 2015, 06:26
2

Глава Федерации футбола Украины Андрей Павелко – о шансах Киева принять финал Лиги чемпионов сезона-2017/18.

"Благодаря поддержке первых лиц государства, у нас большие шансы, потому что заявка была выполнена полностью. Буквально неделю назад подтверждена последняя гарантия от Кабмина. Насколько я знаю, сегодня в УЕФА полный пакет документов нашей заявки. Ни по одному документу вопросов нет", – заявил Павелко в эфире телепередачи "Днепр-футбол".

Отметим, решение будет принято на Исполкоме УЕФА, который состоится в конце января 2016 года.

Источник: Terrikon
Лига чемпионов Лига чемпионов
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DenMih
1451385043
вам бы людей накормить,а не финалы устраивать
Ответить
Ver
1452661928
Киев не боится, что перед игрой на стадионе "майдан" устроят...
Ответить
Главные новости
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
16:42
Батраков поделился эмоциями от первого матча в Лиге чемпионов
16:26
2
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
16:22
5
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
Агент Батракова назвал команду, в которой видит футболиста через три года
15:23
2
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
2
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
13:50
3
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
5
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
4
Все новости
Все новости
Павлюченко оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
16:16
1
В Турции оценили дебютную игру Батракова в Лиге чемпионов
13:50
3
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
13:16
1
125-миллионный новичок «Ливерпуля» получил травму во второй игре за клуб
09:31
3
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
09:25
1
Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Ливерпуля»
06:50
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
05:05
3
Батраков получил одну из самых низких оценок среди игроков «Галатасарая» за матч со «Спортингом» в ЛЧ
03:17
8
Луис Энрике прокомментировал 6:1 «ПСЖ» со «Слованом»
00:58
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
00:39
2
Статистика Батракова в матче ЛЧ против «Спортинга»: россиянин допустил 10 потерь
00:18
7
Лига чемпионов. «Галатасарай» проиграл, Батракова заменили, «Наполи» уступил «Арсеналу»
Вчера, 23:58
6
Лига чемпионов. «ПСЖ» забил 6 голов, Сафонов пропустил, «Ливерпуль» победил «Атлетико»
Вчера, 23:54
2
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
Вчера, 23:41
5
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Фейеноорда» в Лиге чемпионов
Вчера, 23:27
Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Фейеноорд» в матче с 6 голами
Вчера, 21:39
1
Батраков сегодня дебютирует в Лиге чемпионов
Вчера, 20:55
10
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
Вчера, 16:35
1
Экс-тренер ЦСКА и «Локомотива» Николич прокомментировал свою первую победу в Лиге чемпионов
Вчера, 10:27
Мареска прокомментировал первую победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
Вчера, 09:41
Где смотреть матч «Славия» – «Ланс»: во сколько прямая трансляция: 10 сентября 2026
Вчера, 09:38
Где смотреть матч «Комо» – «РБ Лейпциг»: во сколько прямая трансляция: 10 сентября 2026
Вчера, 09:36
Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Сабах»: во сколько прямая трансляция: 10 сентября 2026
Вчера, 09:34
Где смотреть матч «Бавария» – «Буде-Глимт»: во сколько прямая трансляция: 10 сентября 2026
Вчера, 09:31
Где смотреть матч «ПСВ» – «Шахтер»: во сколько прямая трансляция: 10 сентября 2026
Вчера, 09:30
Где смотреть матч «Фенербахче» – «Рома»: во сколько прямая трансляция: 10 сентября 2026
Вчера, 09:28
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
Вчера, 08:43
1
Тренер «Интера» отреагировал на поражение от «Реала»
Вчера, 08:15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+