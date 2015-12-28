Президент ФФУ: «НСК «Олимпийский» может принять финал Лиги чемпионов в 2018 году»

Киевский стадион НСК «Олимпийский» может принять финальный матч Лиги чемпионов в 2018 году, о чем заявил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

«Благодаря поддержке первых лиц государства, у нас большие шансы, потому что заявка была выполнена полностью. Насколько я знаю, сегодня в УЕФА отправили полный пакет документов нашей заявки. Ни по одному документу вопросов нет», – заявил руководитель ФФУ.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне арена киевского «Динамо» была дисквалифицирована на два матча Лиги чемпионов из-за поведения болельщиков.