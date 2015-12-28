Матчи 19-го тура АПЛ. Смотреть онлайн

Сегодня состоится 19-й тур английской Премьер-лиги, в рамках которого схлестнутся 12 команд. Несмотря на то, что команды устали от утомительного графика, нас ждет немало интересных матчей.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

«Уотфорд» – «Тоттенхэм»

«Кристал Пэлас» – «Суонси Сити»

«Эвертон» – «Сток Сити»

«Вест Хэм» – «Саутгемптон»