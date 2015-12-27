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    Мутко: «Возможно, усилим лимит еще на одну позицию»

    Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, что лимит на легионеров в РФПЛ может быть ужесточен до 2018 года.

    – Лимит будет меняться до 2018 года?

    – Я осторожен в этом вопросе. Пока он не решен. Самое главное найти тот механизм, по которому мы сможем защитить интересы наших, российских футболистов. Посмотрим. Возможно, еще усилим лимит на одну позицию. Повторюсь, однозначного решения, что «лимит 6+5» до 2018 года, пока нет!

    – Значит, не исключаете, что лимит будет ужесточен еще до домашнего чемпионата мира?

    – Не исключаю. Не хочется навязывать, но, если серьезно, только два клуба выступает против лимита – «Зенит», ЦСКА. А все остальные – за ограничения.

    – Остальные за нынешний лимит или даже за его ужесточение?

    – Они готовы к ужесточению лимита.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.12.2015 16:05
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    Комментарии (6)
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    Diviasil
    1451227974
    Ой балабол
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    Sergil
    1451228121
    Чтоб ты сдох со своим лимитом, маразматик старый
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    alladin13
    1451230934
    Одним словом МуДко!
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    Aztec58
    1451238835
    Лимит нужно ужесточать до 3-ёх легов на команду. Зенит без легов не имеет никаких перспектив, а Гинер на рынке легов имеет весьма доходный гешефт.
    Ответить
    Serge007
    1451240428
    Будет практика у российских игроков. А Зенит и ЦСКА для Лиги чемпионов купят легионеров нужного уровня.
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    ologreds
    1694996516
    numo453219
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