Мутко: «Возможно, усилим лимит еще на одну позицию»

Министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, что лимит на легионеров в РФПЛ может быть ужесточен до 2018 года.

– Лимит будет меняться до 2018 года?

– Я осторожен в этом вопросе. Пока он не решен. Самое главное найти тот механизм, по которому мы сможем защитить интересы наших, российских футболистов. Посмотрим. Возможно, еще усилим лимит на одну позицию. Повторюсь, однозначного решения, что «лимит 6+5» до 2018 года, пока нет!

– Значит, не исключаете, что лимит будет ужесточен еще до домашнего чемпионата мира?

– Не исключаю. Не хочется навязывать, но, если серьезно, только два клуба выступает против лимита – «Зенит», ЦСКА. А все остальные – за ограничения.

– Остальные за нынешний лимит или даже за его ужесточение?

– Они готовы к ужесточению лимита.