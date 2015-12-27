Текке: «Футбол всегда объединяет людей, а политикой пусть занимаются политики»

Бывший нападающий "Зенита" Фатих Текке считает, что противостояние "Локомотива" и "Фенербахче" в 1/16 Лиги Европы, учитывая непростую политическую ситуацию между Россией и Турцией, должно помочь государствам в налаживании отношений.

– В 1/16 финала Лиги Европы грядет турецко-российск ое противостояние: "Фенербахче" сыграет с "Локомотивом". Кто фаворит?

– У обеих команд сильные составы. Много классных, техничных футболистов. Мне кажется, победит тот, у кого больше опыта матчей такого уровня.

– Что в Турции говорят по поводу опасений, что на атмосферу матчей может повлиять напряженная политическая ситуация между Россией и Турцией?

– Это будет серьезное противостояние. Но политикой пусть занимаются политики. Мы же с вами говорим о футболе. Футбол всегда объединяет людей, нации, страны. Он наоборот наводит мосты, соединяет нас, а не разъединяет. Это очень хорошо. Мне кажется, наоборот эти матчи могут как-то способствовать налаживанию отношений между государствами.

– УЕФА решил, что оба матча состоятся без закрытых трибун, в том числе гостевых. Это правильное решение? Все ли будет спокойно?

– Турция и Россия – соседние, близкие государства. У нас очень много общего. Взять хотя бы манеру боления на стадионах. Российские и турецкие фанаты похожи друг на друга. Я, конечно, не знаю, как все пройдет, но хочу пожелать болельщикам, чтобы они показали всему миру, который будет пристально следить за матчами в Москве и Стамбуле, что мы дружны. Что российский и турецкий народы друг друга уважают, что бы ни случилось.