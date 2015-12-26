Фоменко: «У нас конкретная цель – выход из группы на Евро-2016»

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко в интервью "Украинскому футболу" рассказал о целях команды на Евро-2016.

– Задача у нас четкая – выход из группы. Вряд ли сумею что-то к этому добавить.

- И не фантазируете, на какой должности будете работать, условно говоря, в августе 2016?

– Есть в жизни полезный принцип последовательности. Это если не забегаешь далеко вперед, последовательно решая проблемы, которые появляются сегодня, откладывая завтрашние на завтра. Пока для нас главное – распланировать места, где команда разместится и будет проводить тренировки.

Затем придет март и две важные товарищеские встречи. Впоследствии, еще три, уже во Франции. После – сам турнир. Август следующего года, глядя на него с декабря 2015 года, кажется мне далеким.