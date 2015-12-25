Покеттино: «У нас самый молодой состав в АПЛ, но мы готовы бороться за чемпионство»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино считает, что его подопечные способны побороться за чемпионство.

«В футболе бывает все. Мы должны верить в себя и стараться побеждать в каждом матче. У нас самый молодой состав в АПЛ, но мы уверены в себе и бьемся в каждой игре. Мы готовы бороться за чемпионство», – приводит слова Покеттино London Evening Standart.

После 17-и туров АПЛ "Тоттенхэм" занимает четвертую строчку в таблице и на девять очков отстает от лидирующего "Лестера".