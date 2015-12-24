Габулов: «Обсуждали продление контракта, но переговоры не завершены»

Вратарь «Динамо» Владимир Габулов рассказал, что ведет переговоры с клубом насчет продления своего контракта.

"В ходе отпуска у нас была встреча с руководством, мы обсуждали продление контракта, но пока переговоры еще не завершены, они в процессе. Никаких сроков у меня нет», – сказал Габулов.

Также футболист прокомментировал слухи о возможном переходе в «Краснодар».

"На самом деле я не понимаю, откуда это все берется. Далеко не всегда эта информация бывает правильной и красивой. Ни для кого не секрет, что футбол – большая игра, и в нее играют не только футболисты, но и агенты, околофутбольные люди, и отсюда, как я думаю, и идет вся эта информация. Пускай это останется на их совести".