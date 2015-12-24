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Селюк: «Кубань» ждет банкротство, кого-то должны посадить»

24 декабря 2015, 20:36
6

Агент нападающего "Краснодара" Шарля Каборе Дмитрий Селюк рассказал о финансовом положении "Кубани" и долгах этого клуба перед футболистами.

«Кубань» должна денег Шарлю Каборе. Обещали выплатить все в сентябре, но обманули. Бороться с этим надо всем вместе. Швейцарский криминальный суд уже выслал в клуб официальные документы по делу Араза Озбилиза. Этим должен заниматься Виталий Мутко или же более компетентные органы. Что касается Сергей Ткачева, то деньги за него «Кубань» «Локомотиву» выплатила. Другое дело, что если зарплата не платится в течение двух месяцев, то по правилам ФИФА ты можешь расторгнуть контракт. Ткачев так и поступил», – сказал Селюк.

По словам агента, вина за эту ситуацию лежит на акционере клуба Олеге Мкртчане.

«Нынешний акционер клуба Олег Мкртчян ранее обанкротил донецкий «Металлург», обманул футболистов. Этим он занимается и в «Кубани». Им давно должны запретить трансферы. Краснодарцы с колоссальными долгами взяли Павлюченко и Аршавина.

Если бы Владимир Коган пришел в клуб, «Кубань» бы процветала. Если он не придет, то это покажет, что Мкртчян и люди из администрации края — одного поля ягоды. Все эти годы они грабили федеральный бюджет».

Также Селюк уверен, что по окончании нынешнего сезона «Кубань» обанкротится.

«Сезон «Кубань» доиграет. Клубу не дадут опозориться, все же Россия принимает чемпионат мира. Но затем «Кубань» ждет банкротство. Там никто ни за что не отвечает. Должны хоть кого-то посадить».

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ)
Комментарии (6)
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ЖОРРО
1450979303
Жаль,если так...ФК Кубань клуб-долгожитель по Российским меркам,хочется что бы такой клуб остался на футбольной карте России...P.S. Да,да,я помню про проект Галицкого,но всё таки, ФК Краснодар это другая команда,хоть и географический сосед))
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Frozzen
1450980626
Жаль,нормальную команду практически развалили
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Aztec58
1450980987
Блин, и Карпин поверил этому Мкртчану и повёлся на Армавир. Хотя помнится и генпрокурор Скуратов очень зря доверился А. Егиазаряну.
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Smekaev
1450983213
У нас очень много ситуаций, что кого-то должны посадить, но что-то не сажают, или сажают "козлов отпущения".
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AlexZen
1450983754
уже начинают все разбегаться из команды. Сначала Ткачев, теперь Тлисов не продлил контракт, кто следующий
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Dos_Santos
1450984371
Администрацией клуба и края должны были еще лет 10 назад заняться, но деньги видимо делают свое дело
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