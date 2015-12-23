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    «Спартак» договорился о переходе Оздоева

    Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев перейдет в московский "Спартак".

    Клубы уже договорились между собой. Трансфер состоится в летнее трансферное окно. Оздоев заменит в "Спартаке" полузащитника Дениса Глушакова. Видеть Оздоева в "Спартаке" захотел лично наставник красно-белых Дмитрий Аленичев.

    По некоторым данным, "Спартак" хотел купить Оздоева еще прошлым летом, но тогда трансфер не состоялся.

    В нынешнем сезоне 23-летний Оздоев провел 27 матчей за "Рубин", забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

    Источник: Известия

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    23.12.2015 21:17
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    cruiff
    1450894707
    Селекция не имеет значения, пока Спартак тренирует Аленичев.
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    18JG
    1450895182
    За "трофеями" пошел.
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    alexidj
    1450895883
    ох уж эти ИЗВЕСТИЯ..
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    Aztec58
    1450898511
    Блин, ему же не нравится спартаковский клич "Русские вперёд! Не думаю, что от энтого Оздоева будет польза.
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    Asbjorn
    1450903529
    А Глушаков куда?
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    headdevil
    1450904746
    Он же ушел, так как хотел играть в атаку. Ща сунут в опорники, будет ныть опять.
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    VVM1964
    1450955453
    СОМНИТЕЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ .
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    Berdchanin
    1451122843
    Хотели в Вест-хэм купить и тут этот "топ-клуб всея Руси и Великая команда всех времён и народов" купила.
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    ologreds
    1694996537
    numo452881
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