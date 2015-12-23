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    Яровинский: «Страндберг остается в ЦСКА»

    Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский рассказал о судьбе форварда Карлоса Страндберга, а также об интересе к нигерийцу Оланаре.

    «Страндберг остается в ЦСКА. В аренду отдавать его не планируем. Учитывая, что у нас сейчас остаются только два нападающих - Панченко и Страндберг, какое-то игровое время швед должен получить.

    Форвард «Гуанчжоу Фули» Оланаре? В услугах этого нападающего мы не заинтересованы. Летом, не скрою, интерес к нигерийцу был. Думбия остается в приоритете», - рассказал Яровинский.

    Напомним, что Страндберг провел осеннюю часть чемпионата России на правах аренды в составе «Урала».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.12.2015 07:11
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    Комментарии (5)
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    Boniel+
    1450857214
    У Странберга есть главное это фактура.С ним нужно больше работать индивидуально,чтобы парень поверил в свою необходимость команде.И больше уделять работе с мячом.Обводки,жонглирование,ск
    рытые пасы и удары по воротам из разных положений и позиций,игра головой.И главное внушить ему напор и бесстрашие!Будет классный игрок!
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    sour12
    1450893626
    ну да, только вот если кто то выбывает из за травмы, карточки или просто игра не идёт в линии полузащиты то равноценно заменить некем.опять же центральные защитники не молодеют, хотя для рфпл ещё годятся.
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    ologreds
    1694996542
    numo452810
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