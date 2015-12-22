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    • Мутко: «Хотим быть поближе к финалу, поэтому в качестве базы выбрали Париж»

    Мутко: «Хотим быть поближе к финалу, поэтому в качестве базы выбрали Париж»

    Глава РФС и министр спорта России Виталий Мутко рассказал, как именно сборной России досталась тренировочная база в Рюэй-Мальмезон под Парижем, где команда будет размещаться во время проведения Евро-2016 во Франции.

    «После жеребьевки все команды должны в назначенный срок определиться с базами. У всех есть два варианта. На нашу претендовали также Румыния и Англия. Они разъехались. Выбрали другие места, которые устраивают их. Мы как сильная команда выбрали Париж, чтобы к финалу поближе», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.12.2015 19:01
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    Комментарии (5)
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    bset
    1450801015
    Ага, и ЧМ-2018 мы выигрываем. Знаем мы эти сказки.
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    dzvinka
    1450801078
    чтобы ближе домой сразу если что, как сильная команда.
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    андрей андреев
    1450803035
    Рядом с аэропортом))
    Ответить
    Protosser
    1450851920
    Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение, что вы.. бредите.. ©
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    ologreds
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