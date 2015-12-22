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  • Мутко: «Хотим быть поближе к финалу, поэтому в качестве базы выбрали Париж»

Мутко: «Хотим быть поближе к финалу, поэтому в качестве базы выбрали Париж»

22 декабря 2015, 19:01
3

Глава РФС и министр спорта России Виталий Мутко рассказал, как именно сборной России досталась тренировочная база в Рюэй-Мальмезон под Парижем, где команда будет размещаться во время проведения Евро-2016 во Франции.

«После жеребьевки все команды должны в назначенный срок определиться с базами. У всех есть два варианта. На нашу претендовали также Румыния и Англия. Они разъехались. Выбрали другие места, которые устраивают их. Мы как сильная команда выбрали Париж, чтобы к финалу поближе», – сказал Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия Россия Румыния Англия Мутко Виталий
Комментарии (3)
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dzvinka
1450801078
чтобы ближе домой сразу если что, как сильная команда.
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андрей андреев
1450803035
Рядом с аэропортом))
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Protosser
1450851920
Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение, что вы.. бредите.. ©
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