Мутко: «Хотим быть поближе к финалу, поэтому в качестве базы выбрали Париж»

Глава РФС и министр спорта России Виталий Мутко рассказал, как именно сборной России досталась тренировочная база в Рюэй-Мальмезон под Парижем, где команда будет размещаться во время проведения Евро-2016 во Франции.

«После жеребьевки все команды должны в назначенный срок определиться с базами. У всех есть два варианта. На нашу претендовали также Румыния и Англия. Они разъехались. Выбрали другие места, которые устраивают их. Мы как сильная команда выбрали Париж, чтобы к финалу поближе», – сказал Мутко.