Тарханов: «Фернандес в каких-то компонентах сильнее Смольникова»

Известный российский специалист Александр Тарханов считает, что сборной России нужны натурализованные футболисты.

«В массовом порядке - нет, но точечное усиление может быть полезно. Я двумя руками за натурализацию Фернандеса. Защитник ЦСКА в каких-то компонентах сильнее Игоря Смольникова.

Приглашать в сборную России человека, не говорящего по-русски? Это для меня тоже загадка. В ЦСКА очень сильный российский костяк, а наш великий и могучий осваивается при общении влет», - сказал Тарханов.

Напомним, что некоторое время назад остро поднялся вопрос о возможной натурализации нескольких иностранцев для сборной России перед стартом Евро-2016 во Франции.