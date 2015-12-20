Невилл: «Зимний перерыв поможет «Валенсии»

Главный тренер «Валенсии» Гарри Невилл поделился своим мнением об игре своей команды в матче 16 тура чемпионата Испании против «Хетафе» (2:2).

«Половину часа или 35 минут второго тайма мы контролировали игру, но затем мы пропустили несколько контратак, которые создали для нас определенные проблемы.

Нам немного повезло, что в концовке «Хетафе» не реализовал свои моменты, но я также могу сказать, что эта была лучшая игра в нашем исполнении с физической точки зрения.

Нам по-прежнему нужно улучшать свою игру и этот зимний перерыв поможет нам подготовиться к серии матчей в январе, когда придется играть по два раза в неделю», - отметил Невилл.