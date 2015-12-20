Сампаоли: «Иньеста – лучший игрок мира»

Главный тренер сборной Чили Хорхе Сампаоли назвал лучшим игроком мира Андреса Иньесту.

«Иньеста – лучший игрок в мире. Он едва ли не лучше всех умеет читать и понимать игру. Месси совершенен и может выиграть матч в одиночку. То же можно сказать и о Роналду, который имеет и другие сильные стороны", - сказал Сампаоли.

Также наставник считает, что главному тренеру «Барселоны» Луису Энрике не приходится прилагать много усилий, имея в своем распоряжении Месси, Неймара и Суареса.

«В нападении «Барселоны» собраны идеальные игроки, которые понимают друг друга, забивают 183 мяча и выигрывают для вас все. Тут тренеру не так уж много нужно делать, все решает класс игроков».