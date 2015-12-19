Канисарес: «Время Моуринью прошло»

Воспитанник и бывший вратарь «Реала» Сантьяго Канисарес не хотел бы вновь увидеть Жозе Моуринью главным тренером мадридкого клуба.

«Я не могу себе вообразить, что Моуринью вернется в «Реал». Его время прошло. Во время его работы в «Реале» было много плохого, хотя нельзя забывать и том, что он принес мадридскому клубу определенную пользу. Сейчас «Реал» истощен, но возвращение Моуринью точно не поправит ситуацию. Между футболистами и Бенитесом нет взаимопонимания, но при Моуринью будет еще хуже. Мне никогда не нравились его высокомерие и скверный характер», – говорит Канисарес.